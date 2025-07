Stadio | il Tar nega la sospensiva sulla cessione Ma dopo la nuova inchiesta che coinvolge l’assessore Tancredi la vendita è a rischio I Verdi | Va fermata

Era l’appuntamento più atteso, ma è stato offuscato dall’esplosione dello scandalo urbanistica. Ieri infatti il Tar era chiamato a decidere sulla sospensiva richiesta dai comitati sulla vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan per realizzare il nuovo stadio per 197 milioni di euro. Sospensiva negata dai giudici. La buona notizia che il sindaco Sala aspettava per poter chiudere la vendita entro il 31 luglio. L’orientamento dei giudici. Ora il Tar andrà al giudizio di merito, ma già nel parere con cui ha bocciato la richiesta di sospensiva il suo orientamento appare chiaro. I giudici scrivono infatti che “non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso” e che “ci sono seri dubbi sulla ammissibilità dei ricorsi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stadio: il Tar nega la sospensiva sulla cessione. Ma dopo la nuova inchiesta che coinvolge l’assessore Tancredi, la vendita è a rischio. I Verdi: “Va fermata”

