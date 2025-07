AEW | Anche Will Ospreay si prenderà una pausa dopo l’attacco subito ad All In

Ad All In il "regno del terrore" dei Death Riders si è concluso con la sconfitta di Jon Moxley nel main event e la liberazione del titolo mondiale AEW dalla valigetta in cui era custodito da mesi. Tutto ciò non ha impedito però ai Death Riders, aiutati dal nuovo innesto Gabe Kidd a continuare con le loro azioni feroci, mettendo prima fuori gioco Samoa Joe al termine del Trios match di apertura e poi anche Will Ospreay, accorso nel caotico main event per aiutare Adam Page. Sia Samoa Joe che Ospreay sono stati colpiti da Castagnoli mentre avevano il collo incastrato dentro una sedia e per loro è stato necessario l'intervento dei paramedici e l'immobilizzazione con trasporto in barella.

