Supplenze scelta 150 preferenze assunzioni GPS I fascia sostegno conferma supplenti sostegno | domande fino al 30 luglio AVVISO Ministero

Con avviso del 10 luglio il Ministero comunica l'apertura delle funzioni su Polis Istanze online delle domande per i supplenti finalizzate alla scelta delle 150 preferenze, alle assunzioni da prima fascia GPS sostegno e alla riconferma dei docenti di sostegno.

Conferma del docente di sostegno, Anief: “La battaglia contro la scelta delle famiglie non è chiusa. Il nostro ricorso sarà dibattuto il prossimo 19 novembre” - Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare presentata da alcuni sindacati contro la conferma dell'insegnante di sostegno precario scelto dalle famiglie, ma la decisione riguarda esclusivamente aspetti formali.

Supplenza sostegno, conferma o rinuncia del docente entro il 15 giugno: cosa comporta la scelta. Pillole di Question Time - Nel question time del 5 giugno su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Attilio Varengo della CISL Scuola, è stata discussa una questione importante relativa alla gestione delle nomine dei docenti.

Sostegno scolastico, quando la specializzazione diventa una “scelta obbligata” per i docenti A046. Il CNDDU: “Non deve essere un ripiego” - Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani fa presente una situazione spesso non considerata: molti insegnanti di sostegno provengono dalla classe di concorso A046, hanno oltre 60 anni e accedono al ruolo grazie alla legge 104/92, che garantisce precedenza per motivi di salute.

Supplenze docenti 2025/26 domande 150 preferenze e prima fascia GPS sostegno dal 17 luglio al 30 luglio Mini call veloce 14-19 agosto

Immissioni in ruolo docenti in corso, 150 preferenze supplenze GaE e GPS dal 17 luglio, conferma su sostegno. RISPOSTE AI QUESITI; 150 preferenze Gps, domande al via – Rivedi la Diretta; Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: criteri, modalità e cronoprogramma.

Supplenze docenti 2025/26: alle 10 al via con le 150 preferenze. Come accedere, ELENCO scuole per comune e distretto e FAQ MIM - Si parte alle 10 di questa mattina con la scelta delle 150 preferenze per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno.

150 preferenze Gps, domande al via – Rivedi la Diretta - Sono tantissimi i docenti inseriti nelle GPS e negli elenchi aggiuntivi, molto meno quelli inseriti in GAE, ma in ogni caso sia chi è inserito in GaE e sia chi è inserito in GPS dovrà compilare l'istanza.