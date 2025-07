Chi sono i drusi e perché Israele li protegge con i raid in Siria

Raid israeliani su Damasco per fermare l'invio di truppe siriane verso Sweida e salvare i drusi. Ma chi sono davvero i drusi e perchĂ© contano tanto per Israele?.

Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria - Minoranza religiosa del Medio Oriente nata nel X secolo da un ramo dell'Islam sciita, i suoi appartenenti sono situati principalmente in Siria, Libano e Israele, dove formano comunitĂ molto coese e riservate

In Siria i drusi umiliati di Suwayda sono costretti a fuggire in Israele - Quando hanno cominciato a sparare a Suwayda, tre giorni fa, è stato per il furto di un camioncino usato per vendere frutta e verdura.

Chi sono i drusi e perché Israele li difende in Siria - Roma, 16 luglio 2025 – "Stiamo operando per salvare i nostri fratelli drusi ", ha dichiarato il Premier Benjamin Netanyahu per giustificare gli attacchi in Siria.

Israele, raid su Damasco per difendere i drusi: “Il regime è avvertito” Vai su X

Siria, escalation negli scontri settari tra drusi e beduini, almeno 250 morti. Idf colpisce siti istituzionali a Damasco. Gli scontri al grido di Allahu akbar nella provincia di Sweida. La comunitĂ internazionale chiede a Israele di fermare i raid Vai su Facebook

12 paesi pronti all'embargo sulle armi per Israele. L'esercito siriano inizia il ritiro da Suweida - Trump: Abbiamo buone notizie su Gaza; Israele ha bombardato Damasco: «Nella città dei drusi 300 morti»; Raid Israele in Siria per salvare i Drusi: ecco chi sono.

Perché Israele ha attaccato la Siria: chi sono i drusi e quali sono i motivi dietro il bombardamento - Ieri Israele ha colpito diversi obiettivi a Damasco, in Siria, e ha giustificato i raid con la necessità di difendere i drusi, la minoranza religiosa ... Come scrive fanpage.it

Siria, raid di Israele nella regione di Latakia. Ameno 350 morti a Sweida da inizio scontri - Sharaa accusa Tel Aviv di voler "escalation su larga scala" Raid di Israele contro siti militari nella regione siriana di Latakia oggi, giovedì 17 luglio. Riporta msn.com