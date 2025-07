Purtroppo è lui La star dei social italiani trovata così dai ricercatori | una scena terribile

Una nuova tragedia scuote il mondo dello sport estremo e dei social media. Un appassionato biker italiano, molto conosciuto per le sue imprese documentate online, è stato trovato senza vita dopo ore di ricerche in alta montagna. Il suo corpo è stato rinvenuto nella notte, al termine di una lunga operazione di recupero iniziata quando i familiari hanno dato l’allarme per il mancato rientro. Il dramma si è consumato in quota, dove l’uomo si era avventurato per un’altra delle sue imprese sportive, una delle tante che amava condividere con migliaia di follower. Il silenzio dopo il tramonto, l’assenza di aggiornamenti, poi la tragica conferma: il biker era precipitato in un canalone per circa 200 metri, perdendo la vita sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Purtroppo è lui”. La star dei social italiani trovata così dai ricercatori: una scena terribile

