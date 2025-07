Borsa | Milano apre in rialzo sopra quota 40mila +0,74%

Apertura in rialzo per Piazza Affari, che torna sopra i 40mila punti. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,74% a 40.055 punti.

Il gas chiude in leve rialzo sopra 32 euro al Ttf di Amsterdam - Ha chiuso in lieve rialzo sopra a quota 32 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di maggio hanno guadagnato lo 0,23% a 32,03 euro al MWh.

Il gas apre in lieve rialzo sopra 35 euro al Ttf di Amsterdam - Apertura in lieve rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di giugno guadagnano lo 0,36% a 35,17 euro al MWh.

#ULTIMORA | #Borsa: Milano apre in rialzo sopra i 40 mila punti (+0,26%) L'indice Ftse Mib apre a 40.017 punti - Ultima ora - http://Ansa.it - #ANSA Vai su X

Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,67% - Il listino è stato sostenuto dalla corsa di Banco Bpm (+3,6% al record storic ... Secondo ansa.it