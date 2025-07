Accoltellamento in centro il padre del ferito | Mi muovo per proteggere mio figlio Se non lo fate voi dovrò farlo io

Ravenna, 17 luglio 2025 – È un appello carico di rabbia e frustrazione quello lanciato dal padre del ragazzo ferito martedì sera in centro a Ravenna. Dopo l’aggressione al figlio, colpito con una coltellata alla schiena mentre difendeva la sorella minore dagli insulti di un coetaneo, l’uomo si rivolge direttamente alle istituzioni: " Portate via da Ravenna questo delinquente, o ci penserò io". In un video pubblicato sui social il padre ha denunciato quella che definisce una "giustizia che non garantisce sicurezza". E accusa: "Questo soggetto aveva già accoltellato un altro ragazzo la sera prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellamento in centro, il padre del ferito: "Mi muovo per proteggere mio figlio. Se non lo fate voi, dovrò farlo io"

