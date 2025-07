macherio strangola la moglie in strada uccidendola sul posto

ABBONATI A DAYITALIANEWS Uccisa davanti ai passanti nella notte del 16 luglio. Un nuovo caso di femminicidio scuote la Lombardia. Nella tarda serata di mercoledì 16 luglio 2025, una donna di 34 anni è stata strangolata e uccisa dal marito a Macherio, in provincia di Monza e Brianza. Il tragico episodio si è consumato in strada, sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La lite, poi l’aggressione fatale. L’aggressione è avvenuta in via Visconti di Modrone, a poche centinaia di metri dalla casa della vittima. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava litigando con il marito quando quest’ultimo, in preda alla rabbia, l’ha aggredita e strangolata, uccidendola sul posto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

