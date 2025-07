Incendio al Tomorrowland 2025 | bruciato il palco principale

Un enorme incendio ha distrutto il palco principale del Tomorrowland, uno dei più grandi festival di musica elettronica al mondo, in programma in Belgio, a due giorni dall’apertura. Ancora da chiarire le cause, mentre gli organizzatori hanno fatto sapere che non ci sono feriti. Come mostrano alcuni filmati diffusi sui social, le fiamme sono divampate intorno alle ore 16 di mercoledì 16 luglio prima che un denso fumo grigio avvolgesse l’intera area. «Il nostro amato main stage è stato gravemente danneggiato», si legge in una nota sul sito ufficiale dell’evento. «Il campeggio DreamVille aprirà il 17 luglio come previsto e sarà pronto per i visitatori». 🔗 Leggi su Lettera43.it

