Inchiesta urbanistica Milano Procura | atteggiamento impositivo e minaccioso nelle chat di Catella e Boeri da Sala pressioni per progetti speculativi

Procura su “sistema deviato al servizio di interessi privati”: nel mirino pressioni, favoritismi e interferenze politiche su progetti urbanistici nelle chat di Catella e Boeri. Coinvolto anche il sindaco Sala L'inchiesta della Procura sull’urbanistica a Milano svela un intreccio di potere e i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, Procura: “atteggiamento impositivo e minaccioso nelle chat di Catella e Boeri”, da Sala “pressioni per progetti speculativi”

Inchiesta sull'urbanistica, anche il sindaco Sala è indagato; Chiesti i domiciliari per l'assessore Tancredi e il costruttore Catella. Media: Sala è indagato; Ombre verticali | L’inchiesta sull’urbanistica nella Milano delle contraddizioni.

Perché Giuseppe Sala è indagato nelle inchieste sull’urbanistica a Milano: l’affaire Marinoni, il caso Pirellino e la chat con Boeri - Il sindaco di Milano sotto indagine per false dichiarazioni su Marinoni e induzione indebita per il caso Pirellino. Si legge su msn.com

Urbanistica di Milano nel mirino della Procura, indagati Sala, Boeri e Catella - Il sindaco di Milano Beppe Sala è indagato per presunti reati legati alla gestione dell’urbanistica cittadina. Segnala notizie.tiscali.it