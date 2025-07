Ascolti tv del 16 luglio la Nazionale femminile Rocco Schiavone o Zona Bianca

La serata televisiva di mercoledì 16 luglio non brilla. Gli appassionati di calcio si sono potuti godere su Rai 1 la Nazionale femminile contro la Norvegia per gli Europei. Mentre Canale 5 ripiega sul film Fino all’ultimo indizio. Su Rai 2 è tornato Rocco Schiavone con Marco Giallini, ma in replica. Italia 1 ha risposto con il primo episodio della decima stagione di Chicago Med. A Zona Bianca su Rete 4 Giuseppe Brindisi è tornato sul caso Garlasco, per cercare di analizzare la scena del delitto alla luce di quanto emerso dall’incidente probatorio. Un Dna maschile ignoto è stato trovato all’interno del cavo orale di Chiara Poggi, aprendo alla possibilitĂ di un terzo uomo presente al momento dell’omicidio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 16 luglio, la Nazionale femminile, Rocco Schiavone o Zona Bianca

Maria Grazia Cucinotta protagonista di “Malena e il Tango”: debutto nazionale al MorroFestival 2025Giovedì 3 luglio a Morrovalle (MC), un viaggio emozionante tra musica, poesia e desiderio, con le note di Piazzolla e Gardel. - “ Malena e il Tango ”, il nuovo spettacolo teatrale con protagonista Maria Grazia Cucinotta, debutterà in prima nazionale giovedì 3 luglio 2025 alle 21:30 nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele a Morrovalle (MC), nell’ambito del MorroFestival 2025.

Minoranze linguistiche, affidamento attività seminario nazionale. Manifestazioni d’interesse scuole entro il 18 luglio. AVVISO - La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha avviato una procedura finalizzata all’affidamento dell’organizzazione di un seminario nazionale.

Blue Forum 2025: al via dal 9 luglio il quarto summit nazionale sull’economia del mare - In un contesto globale attraversato da grandi trasformazioni – dalla transizione green e digitale alla crescente competizione per le risorse, dalla sicurezza energetica alla ridefinizione degli equilibri geopolitici e marittimi – l’Italia si prepara a ospitare la quarta edizione del Summit Nazionale sull’Economia del Mare – Blue Forum, il più importante appuntamento italiano dedicato alla governance marittima e allo sviluppo della Blue Economy.

#WEURO2025: venerdì 18 luglio alle 21:00 a Berna la Swiss Nati Women disputerà per la prima volta i quarti di finale a un Europeo femminile e sfiderà la Nazionale spagnola! #hoppschwiiz Vai su Facebook

