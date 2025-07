Nico Gonzalez Al Ahli possibile svolta nel futuro dell’argentino | sta valutando in maniera concreta questa proposta! Ultime

Nico Gonzalez Al Ahli, possibile svolta nel futuro dell’argentino: sta valutando in maniera concreta questa proposta! Tutti gli aggiornamenti. Il mercato attorno a Nico Gonzalez  è entrato nel vivo, con l’ Al Ahli  che si è fatta avanti per l’attaccante argentino di proprietĂ della Juventus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, inizialmente il giocatore aveva respinto in maniera categorica la proposta del Al Ahli, club saudita che si era fatto avanti con un’offerta importante. Tuttavia, la sua posizione si è ammorbidita nel corso del tempo, col giocatore che ha aperto a nuove possibilitĂ per il suo futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Al Ahli, possibile svolta nel futuro dell’argentino: sta valutando in maniera concreta questa proposta! Ultime

Nico Gonzalez bocciato da Tudor (e dai giornali): il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato». Ecco il giudizio - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è stato bocciato così dai giornali dopo Lazio Juve: il voto dell’argentino è severissimo! «Non una giocata degna del suo passato».

Nico Gonzalez, gol “speciale” in Juve Monza: non gli accadeva da oltre 2 anni. Il dato sulla rete dell’argentino - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez, gol “speciale” in Juve Monza: il dato sulla rete realizzata dall’argentino nell’ultima partita di campionato.

Juve Nico Gonzalez, sirene inglesi per l’argentino: due club di Premier su di lui, ecco la sua posizione - Juve, sirene inglesi per Nico Gonzalez: l’attaccante argentino ha mercato in Premier League, con due squadre che hanno chiesto informazioni Contro il Monza, Nico Gonzalez ha ritrovato il gol con una gran botta da fuori interrompendo un lungo digiuno e confermando il buon momento di forma delle ultime settimane.

