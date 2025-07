Benjamin Clementine | live a Ostia Antica Festival

Mercoledì 23 luglio Ostia Antica Festival è pronto a ospitare la voce intensa e inconfondibile di Benjamin Clementine, tra le figure piĂą magnetiche degli ultimi anni. Un Mercury Prize all’attivo con il suo album d’esordio, quel pezzone Hallelujah Money con i Gorillaz arrivato qualche anno fa, oggi Clementine arriva al Teatro Romano di Ostia con il suo pianoforte, una presenza scenica fuori dal tempo e il suo quarto e ultimo disco non ancora pubblicato, “Sir Introvert and the Featherweights”, con cui ha annunciato l’addio alla scena musicale. Capace di attraversare generi e confini con eleganza e intensitĂ , l’artista inglese descrive la musica uno dei tanti elementi del suo percorso creativo, come confermano i suoi ruoli di attore in Dune, il film di Denis Villeneuve pluripremiato agli Oscar, e in Blitz, con il regista premio Oscar Sir Steve McQueen. 🔗 Leggi su Funweek.it