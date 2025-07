Una delle più affascinanti spiagge della costa italiana, frequentata ogni estate da turisti e residenti in cerca di quiete e bellezza selvaggia, è stata lunedì 14 luglio teatro di momenti drammatici. Poco prima dell’ora di pranzo, in una giornata segnata dal vento forte e dal mare mosso, il suono delle onde è stato improvvisamente coperto da grida disperate. Una donna è scomparsa tra le correnti davanti agli occhi increduli dei presenti, risucchiata in pochi istanti da un fondale insidioso e da una corrente improvvisa. Nessuno immaginava che una semplice giornata al mare potesse trasformarsi in un incubo così fulmineo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Risucchiata da una buca sul fondale, ancora paura in spiaggia