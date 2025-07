XBOXONE XStreaming 2.22 – Client Open Source per lo Streaming Xbox su Android e iOS

XStreaming ¬†√® un client open source per lo streaming da¬† Xbox Cloud Gaming (xCloud) ¬†e dalla tua¬† console Xbox ¬†(One, Series XS), ispirato a progetti come Greenlight. Con XStreaming, puoi giocare ai tuoi titoli preferiti in mobilit√†, senza limitazioni! ¬† Disclaimer: XStreaming non √® affiliato a Microsoft o Xbox. Tutti i diritti e i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Disponibile su iOS e Android. ¬† Per iOS: L‚Äôapp √® ora disponibile sull‚Äô App Store ¬†con il nome¬† ‚ÄúPeaSyo‚ÄĚ ¬†(per motivi di pubblicazione). Se ti piace, puoi supportare gli sviluppatori acquistandola al prezzo di un caff√®! ¬† Scarica su App Store ¬† (link esempio) ¬† Per Android: Scaricala direttamente da¬† GitHub! ¬† Scarica XStreaming 2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net ¬© Gamesandconsoles.net - [XBOXONE] XStreaming 2.2.2 ‚Äď Client Open Source per lo Streaming Xbox su Android e iOS

