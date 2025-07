Camilla compleanno indimenticabile | il regalo di Re Carlo non ha prezzo E fa la storia

Un regalo sorprendente e profondamente simbolico ha segnato la vigilia del compleanno della Regina Camilla, confermandone ancora una volta il ruolo sempre piĂą rilevante all’interno della monarchia britannica. Re Carlo III ha scelto di celebrare i 78 anni della consorte con un gesto che unisce amore, innovazione e tradizione: il conferimento ufficiale del titolo di Vice Ammiraglio del Regno Unito, un riconoscimento che non ha precedenti nella storia della corona per una donna. Il dono, annunciato con solennitĂ a ridosso delle celebrazioni private, ha immediatamente attirato l’attenzione degli osservatori piĂą attenti, non soltanto per il valore istituzionale dell’incarico, ma per la carica affettiva che racchiude. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Harry, prove di pace con Carlo e William o provocazione? «Li ha invitati a un evento nel giorno del compleanno di Camilla» - Il principe Harry vuole fare pace con la sua famiglia. Secondo quanto rivela il "Mail on Sunday", il Duca di Sussex inviterà la Royal Family agli Invictus.

Re Carlo riceve un invito da Harry, ma è il compleanno di Camilla - “La vita è preziosa” ha capito Harry e, per questo, “non ha senso continuare a lottare”. In un’intervista rilasciata alla Bbc, l’ex Principe d’Inghilterra ha dichiarato l’intenzione di “riavere indietro” il padre e il fratello e di essere, per questo, “ aperto al perdono al 100% ”.

Il principe Harry vorrebbe tentare un riavvicinamento con il padre Carlo III e con il fratello William, ma il compleanno della regina Camilla potrebbe ostacolarlo. Ecco perché - Nel 2027 Birmingham ospiterà gli Invictus Games, l'evento sportivo dedicato ai veterani di guerra fondato dal duca di Sussex nel 2014, e in questi giorni dovrebbero già partire gli inviti ufficiali per la royal family, per dar modo a tutti di organizzarsi in tempo

