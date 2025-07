Siria Israele colpisce il nuovo governo Obiettivo | restituire un territorio ai Drusi

Nei Patti di Abramo √® previsto uno Stato per la minoranza araba. Se l‚ÄôIdf esagera, per√≤, mette in crisi l‚Äôintesa coi sauditi.. Gli Usa all‚ÄôIran: accordo entro agosto o nuove sanzioni. Ma Trump pubblicamente frena: ¬ęTeheran vorrebbe parlare. Non ho fretta di farlo perch√© abbiamo distrutto i loro siti nucleari¬Ľ.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info ¬© Laverita.info - Siria, Israele colpisce il nuovo governo. Obiettivo: restituire un territorio ai Drusi

In questa notizia si parla di: siria - israele - colpisce - governo

La Siria verso gli Accordi di Abramo e la pace con Israele - Damasco, sotto la guida del presidente Ahmed al-Sharaa, meglio noto come  Abu Muhammad Al Jolani, leader del gruppo jihadista Hayat Tahrir al-Sham (Hts), mira a ottenere la piena legittimità politica internazionale attraverso la normalizzazione dei rapporti con Israele e l’adesione agli Accordi Abramo.

Trump e la stretta di mano storica con Al-Jolani: ‚ÄúLa Siria deve riconoscere a Israele‚ÄĚ - "√ą un giovane attraente. Un tipo duro, mi piace", ha esordito Trump parlando ai cronisti che lo hanno seguito fino in Arabia Saudita, confermando gli ottimi rapporti che attualmente gli Usa starebbero intrattenendo con la Siria.

A Gaza una montagna di macerie, in Siria un regime sanguinario e Israele non fa condoglianze per Papa Francesco: sanno quello che fanno o sono completamente idioti? - I francesi non vogliono il Papa africano. Gli americani ne vogliono uno filo-sionista. Alla faccia dello Spirito Santo.

12 paesi pronti all'embargo sulle armi per Israele. L'esercito siriano inizia il ritiro da Suweida - Trump: Abbiamo buone notizie su Gaza; Israele colpisce le forze di sicurezza siriane a Damasco e nel sud della Siria; Siria, Israele colpisce il nuovo governo. Obiettivo: restituire un territorio ai Drusi.

Perché Israele ha attaccato la Siria: chi sono i drusi e quali sono i motivi dietro il bombardamento - Ieri Israele ha colpito diversi obiettivi a Damasco, in Siria, e ha giustificato i raid con la necessità di difendere i drusi, la minoranza religiosa ... Riporta fanpage.it

Israele ha bombardato Damasco, in Siria - Dopo tre giorni di attacchi nel sud del paese, sono stati colpiti il ministero della Difesa e un edificio vicino al palazzo presidenziale ... Lo riporta ilpost.it