San Siro Inter due passi avanti | Tar favorevole e accordo economico vicino tra club e Comune

San Siro Inter, il progetto per il nuovo impianto sportivo è in continuo sviluppo: le ultime sullo storico stadio milanese. Il progetto per il nuovo San Siro torna a prendere forma concreta. Mercoledì 17 luglio si è rivelato un giorno decisivo per il futuro dell’ impianto milanese e, indirettamente, per i piani di Inter e Milan, che mirano a costruire uno stadio moderno accanto all’attuale Meazza. Due sono le novitĂ che alimentano l’ottimismo: la pronuncia del Tar della Lombardia e un principio d’accordo economico tra i club e il Comune di Milano. La prima svolta è arrivata in ambito giudiziario. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro Inter, due passi avanti: Tar favorevole e accordo economico vicino tra club e Comune

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

Via libera alla vendita di San Siro: il TAR ha respinto il ricorso per il vincolo sullo stadio Questo apre la strada ai passaggi che porteranno alla vendita dello stadio a Inter e Milan e alla costruzione del nuovo San Siro ? #Inter #SanSiro Vai su Facebook

San Siro: il Comune di Milano lavora per chiudere la trattativa con Inter e Milan, ma rimangono i dubbi su costi e clausole; Milan e Inter hanno chiesto (ufficialmente) di comprare San Siro; Nuovo stadio San Siro, Inter e Milan presentano la manifestazione di interesse al Comune.

Dal Consiglio comunale al progetto definitivo: i prossimi passi per San Siro - La decisione del TAR fa tirare un sospiro di sollievo a Inter e Milan, anche se gli ostacoli verso la definizione della vendita del Meazza non sono finiti. calcioefinanza.it scrive

San Siro, il Tar dà ragione a Inter e Milan sul vincolo per il secondo anello - Respinta la richiesta di sospensiva: il vincolo sul secondo anello, costruito nel 1955, non è ancora scattato. Come scrive corriere.it