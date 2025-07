Castelfidardo dalla difesa all’attacco | la squadra si rinforza E’ il giorno di Mataloni e Traini Per il primo sarebbe un ritorno

Ieri non è arrivato nessun annuncio ufficiale da parte della societĂ fidardense. Forse oggi potrebbero essere ufficializzati un paio di giocatori. Per uno si tratterebbe di un ritorno, il terzino sinistro Giacomo Mataloni, classe 1999, che negli anni scorsi ha giĂ vestito, e sempre in quarta serie, la maglia biancoverde. Dalla difesa all’attacco. L’altro volto nuovo dei fidardensi dovrebbe essere quello di Angelo Traini, 21 anni, reduce dall’esperienza con il Termoli. Di proprietĂ dell’Atletico Ascoli arriverebbe in prestito. In attesa la dirigenza fidardense ha trovato il centrale difensivo. Francesco Massa, classe 2001, ha giĂ alle spalle un buon bagaglio d’esperienza nonostante la giovane etĂ . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castelfidardo, dalla difesa all’attacco: la squadra si rinforza. E’ il giorno di Mataloni e Traini. Per il primo sarebbe un ritorno

