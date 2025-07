Lo scacchiere dell’Atalanta per rinforzare il reparto offensivo Zirkzee il sogno di mezza estate della Dea

Nell’attesa di formalizzare la vendita di Mateo Retegui agli arabi dell’Al Qadsiah, la dirigenza nerazzurra lavora sotto traccia per piazzare un altro colpo offensivo. Le tante offerte in arrivo per Ademola Lookman e l’accelerata dell’Inter obbligano l’ Atalanta ad avere pronte delle alternative ad alto livello. Nei radar nerazzurri, oltre a Raspadori e al centravanti georgiano Mikautadze, resta anche il ‘sogno di mezza estate’ rappresentato da Joshua Zirkzee, 24enne attaccante olandese già seguito dagli osservatori della Dea tra il 2020 e il 2021 quando militava nella seconda squadra del Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lo scacchiere dell’Atalanta per rinforzare il reparto offensivo. Zirkzee, il sogno di mezza estate della Dea

