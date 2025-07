Israele bombarda Damasco | 94 vittime a Gaza 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv nuova proposta di tregua ad Hamas

Le forze israeliane hanno condotto attacchi mirati contro obiettivi strategici legati al potere politico e militare siriano. Intanto non si arrestano le violenze nella Striscia di Gaza, dove continuano i bombardamenti: almeno 20 civili sono rimasti uccisi mentre erano in fila per ricevere aiuti umanitari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

In questa notizia si parla di: gaza - israele - bombarda - damasco

Israele approva il piano per occupare tutta la Striscia di Gaza - Espandere gradualmente le operazioni di terra a Gaza, occupare totalmente la Striscia e mantenere i territori conquistati.

Progressi nei colloqui su Gaza: il Qatar media tra Hamas e Israele - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì".

M.O., Gaza: 2 morti in attacco di Israele a ospedale di Khan Younis - Khan Younis, 13 mag. (askanews) - Il ministero della Salute della Striscia di Gaza, guidato da Hamas, ha affermato che due persone sono morte nell'attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Younis.

Missili su Damasco, Israele bombarda anche la Siria. Per assistere i drusi travolti dalle violenza settaria. Per allungarsi su un nuovo territorio. E per dire a ogni altro paese: come a Gaza, in Libano e in Iran, il nuovo ordine del Medio Oriente si fa con le bombe Vai su X

Michele Giorgio, Israele bombarda la Siria e intanto tratta con il regime di Ahmad Sharaa, Il Manifesto, 16 luglio 2025 SIRIA L'ex leader qaedista oggi è alleato delle monarchie arabe e sostenuto da Stati uniti ed Europa L’aviazione israeliana, due giorni fa, ha Vai su Facebook

Israele bombarda Damasco, 94 uccisi a Gaza. 12 Paesi pronti all'embargo contro Tel Aviv - Siria, Israele attacca il quartier generale militare nella regione di Latakia Israele sta attaccando il quartier generale militare nella regione di Latakia, sulla costa siriana. Da msn.com

Israele bombarda Damasco. E si blocca il processo a Bibi - Damasco come Teheran un mese fa, come Beirut l’anno scorso, non ancora come Gaza. Riporta ilfattoquotidiano.it