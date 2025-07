Il terreno su cui poggiano i piedi del sindaco Dem di Milano, Beppe Sala, e quelli dei membri della sua giunta, trema e rischia di far crollare il sistema per cui il Partito Democratico ha sempre gonfiato il petto d'orgoglio. La città futuristica, simbolo di efficienza e di accoglienza, potrebbe sgretolarsi sulla stessa narrazione che ne è stata fatta da chi la governa. Anche il primo cittadino risulta indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti. Le ipotesi di reato a suo carico, come riportato dal Corriere della Sera, sono di false dichiarazioni su qualità proprie o di altre persone relativamente alla nomina del presidente della Commissione per il paesaggio del Comune, Giuseppe Marinoni, e di induzione indebita a dare o a promettere utilità intorno al progetto del 'Pirellino' dell'architetto Stefano Boeri e dell'imprenditore Manfredi Catella, presidente del gruppo Coima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sala indagato, FdI: "Dov'è la sinistra pronta a dare lezioni? Il Pd batta un colpo"