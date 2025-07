Hannah Waddingham di Ted Lasso parla della nuova stagione è come riesumare qualcuno che hai amato

La star di Ted Lasso Hannah Waddingham afferma di aver pensato molto a cosa ha fatto il suo personaggio, Rebecca Welton, da quando la serie di Apple TV+ ha concluso la sua terza e, come molti hanno pensato, apparentemente ultima stagione. In realtà, le riprese della quarta stagione inizieranno presto. Lo streamer ha annunciato a marzo il rinnovo della commedia calcistica. “ Sembrava che fosse il cane più bello e amato che sia mai stato sepolto, e ora l’abbiamo riesumato, e io sono qui per questo “, ha detto Waddingham domenica alla première de “I Puffi” a Los Angeles. “ Non vedevo l’ora di vedere dove fosse finita Rebecca, dove stesse andando. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hannah Waddingham di Ted Lasso parla della nuova stagione “è come riesumare qualcuno che hai amato”

In questa notizia si parla di: stagione - hannah - waddingham - lasso

Il colpo di scena finale di chicago med stagione 10 cambia la storia d’amore tra hannah e archer - analisi della season finale di chicago med: un finale scioccante e ricco di suspense. La conclusione della decima stagione di Chicago Med si è chiusa con un episodio dai risvolti imprevedibili, lasciando gli spettatori in attesa di scoprire le conseguenze di eventi cruciali.

Hannah ferrier dopo below deck mediterranean stagione 5: cosa fa ora? - Il percorso di Hannah Ferrier, nota ex protagonista di Below Deck Mediterranean, si è evoluto significativamente dopo la sua uscita dal mondo dello yachting.

Hannah e archer: perché non voglio che stiano insieme nonostante il bebè in chicago med stagione 11 - anticipazioni su “chicago med” stagione 11: il destino di hannah asher e dean archer. La serie televisiva “Chicago Med” si prepara a tornare con la sua undicesima stagione, suscitando grande interesse tra i fan per le evoluzioni della trama e i nuovi sviluppi dei personaggi principali.

Hannah Waddingham paragona Ted Lasso 4 a un cane morto riesumato: geniale o inquietante? Quando Hannah Waddingham paragona la quarta stagione di Ted Lasso a "un cane amato che è stato sepolto e ora abbiamo riesumato", capisci subito che l'attri Vai su X

Ted Lasso, cosa aspettarsi dalla quarta stagione; Ted Lasso 4: Hannah Waddingham svela quando inizieranno le riprese; Ted Lasso 4, al via le riprese a luglio! C'è una nuova squadra da allenare.

Ted Lasso 4: Hannah Waddingham svela quando inizieranno le riprese - The Final Reckoning, ha regalato ai fan di Ted Lasso un piccolo, ma importante, aggiornamento sulla stagione 4. Scrive movieplayer.it

Ted Lasso 4, al via le riprese a luglio! Dovrà fare i conti con una ... - Dopo mesi di speculazioni e indiscrezioni, l'attrice Hannah Waddingham ha ufficialmente confermato che le riprese della nuova stagione ... Riporta hwupgrade.it