Francesco Bagnaia è, sicuramente, uno dei piloti che piĂą stanno attendendo con impazienza le vacanze estive. Il due-volte campione della classe regina, infatti, sta vivendo questa prima parte di Mondiale di MotoGP 2025 con parecchio amaro in bocca. Com’è ben noto, infatti, il feeling con la sua GP25 tarda ad arrivare ed i risultati in pista non fanno altro che acuire il suo senso di impotenza nei confronti di una moto che proprio non riesce a digerire. Nel corso dell’ultimo fine settimana, quello del Gran Premio di Germania sul tracciato del Sachsenring, il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una Sprint Race quanto mai deludente (conclusa al 12° posto), mentre la gara lunga lo ha visto salire sul gradino piĂą basso del podio ma, oggettivamente, piĂą per demeriti altrui, piuttosto che per una inversione di tendenza messa in atto in prima persona. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Contento del podio in Germania, a Brno vado alla caccia del grip al posteriore”