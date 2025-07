Benevento articoli da fumo in vendita senza autorizzazione | sequestrati oltre 53mila pezzi

Tempo di lettura: < 1 minuto I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, impegnati nel contrasto all’abusivismo commerciale e al contrabbando, hanno sequestrato oltre 53.000 pezzi tra filtri e cartine per tabacco, illecitamente destinati alla vendita. In particolare, nella provincia di Benevento, militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria durante un servizio teso alla repressione dei traffici illeciti ed al contrasto del contrabbando in generale hanno sottoposto a controllo un furgone, all’interno del quale, sono stati trovati più di 53.000 articoli da fumo, trasportati illecitamente da un soggetto italiano in completa evasione dell’imposta di consumo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, articoli da fumo in vendita senza autorizzazione: sequestrati oltre 53mila pezzi

