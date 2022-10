Sanctuary | recensione

(Di venerdì 14 ottobre 2022), pellicola di Zachary Wigon, è uno dei primi film presentati nella sezione Progressive Cinema – Visioni per il mondo di Domani della Festa del Cinema di Roma. Il film, con protagonisti (e unici attori) Margaret Qualley e Christopher Abbott, è un thriller romantico che indaga i rapporti e gli squilibri nelle relazioni tra uomo e donna. Un gioco di finzione costante Hal, ricco ereditiere di una catena di alberghi di lusso, accoglie nella sua stanza d’hotel una donna che lo sottopone ad un colloquio formale. Ben presto, però, si scoprirà che in realtà l’intervista segue un copione scritto dall’uomo e che la donna, Rebecca, è una sex worker e dominatrice. Rebecca è stata ingaggiata dall’uomo per esplorare le sue fantasie sessuali, senza, tuttavia, che si consumino in un rapporto vero e proprio. Le vicende del film si svolgono nell’arco di una notte carica ...

