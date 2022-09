LIVE Ungheria-Italia 0-2 | Nations League calcio in DIRETTA | gli Azzurri sono cinici a Budapest con Raspadori e Dimarco e volano alle Final Four! Pagelle e highlights

(Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 L’volaFour di2022-23! Glie battono l’alla Puskas Arena digraziereti di Giacomoe Federicodopo 90 minuti di concretezza e difesa compatta. Roberto Mancini e i suoi ragazzitra le migliori 4 della terza competizione con i match che si disputeranno il prossimo giugno sfidando Paesi Bassi, Croazia e una tra Portogallo e Spagna. Una parziale soddisfazione per la Nazionale dopo la delusione mondiale. FINE SECONDO TEMPO 94? FINISCE QUI A! ...

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - UNGHERIA-ITALIA 0-2 - Raspadori e Di Marco qualificano gli azzurri alle fasi finali della Nations League - sportli26181512 : Ungheria-Italia MOVIOLA LIVE: proteste dei padroni di casa per un possibile rigore, grosso rischio di Bastoni: I pr… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - UNGHERIA-ITALIA 0-2 - Azzurri che gestiscono il doppio vantaggio - zazoomblog : LIVE Ungheria-Italia 0-1: due parate pazzesche di Donnaruma! - #Ungheria-Italia #parate #pazzesche - RosarioCutuli7 : Nations League, Ungheria-Italia 0-2 LIVE: DIMARCO!? -

82 Entrati negli ultimi dieci minuti di gioco a Budapest. 79 SILENT CHECK AL VAR DOPO LA LEGGERA SPINTA DI BASTONI MA L'ARBITRO LASCIA CORRERE E AMMONISCE UN COMPONENTE DELLA PANCHINA CASALINGAAlla Puskas Arena, il match valido per la Nations League trae Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Puskas Arena di Budapest, la sfidaItalia valida per la sesta giornata della Nations League 2022 - 23. SintesiItalia MOVIOLA 1 INIZIO MATCH - Primo pallone giocato dalla ...49' - E' finita!! Grazie alle reti di Raspadori e Di Marco, gli azzurri si qualificano per la seconda volta consecutiva alle fasi finali della Nations League e conclude il girone A3 in ...49' - E' finita!! Grazie alle reti di Raspadori e Di Marco, gli azzurri si qualificano per la seconda volta consecutiva alle fasi finali della Nations League e conclude il girone A3 in ...