Dybala | ' Fuori contro l' Atalanta per non perdere un mese'

"Domenica soffrivo per un affaticamento, sentivo che non ero al 100% e i medici lo sapevano. Era necessario saltare una partita per non correre il rischio di dovermi fermare per un mese". Lo ha detto ...

