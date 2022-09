Mahsa Amini è morta: i sospetti, l’indignazione e le proteste (Di lunedì 19 settembre 2022) Rispetto, dignità e libertà non sono solo parole da pronunciare e scrivere a cuor leggero, ma sono diritti fondamentali che appartengono all’essere umano. Gli stessi diritti dei quali, Mahsa Amini, è stata privata nella maniera più tragica. Il suo nome lo conosciamo tutti perché è stata lei la protagonista di una storia maledetta che nessuno vorrebbe mai raccontare e leggere. Ma girarsi dall’altra parte, ora come non mai, non è possibile. Mahsa Amini è morta. Secondo il referto ufficiale il decesso è stato causato da un infarto. Ma questa storia non convince, non lo fa perché la giovane iraniana di 22 anni è morta sotto la custodia della polizia locale che l’aveva arrestata perché indossava male il velo, e perché il suo viso era cosparso da lividi. Mahsa ... Leggi su dilei (Di lunedì 19 settembre 2022) Rispetto, dignità e libertà non sono solo parole da pronunciare e scrivere a cuor leggero, ma sono diritti fondamentali che appartengono all’essere umano. Gli stessi diritti dei quali,, è stata privata nella maniera più tragica. Il suo nome lo conosciamo tutti perché è stata lei la protagonista di una storia maledetta che nessuno vorrebbe mai raccontare e leggere. Ma girarsi dall’altra parte, ora come non mai, non è possibile.. Secondo il referto ufficiale il decesso è stato causato da un infarto. Ma questa storia non convince, non lo fa perché la giovane iraniana di 22 anni èsotto la custodia della polizia locale che l’aveva arrestata perché indossava male il velo, e perché il suo viso era cosparso da lividi....

LiaQuartapelle : Mahsa Amini muore in Iran, uccisa dalle botte della polizia che la ha arrestata perché portava male il velo. Al suo… - Corriere : Iran, proteste al funerale di Mahsa Amini, uccisa a 22 anni perché portava male il velo - RaiNews : Video, le donne iraniane si tolgono il velo per protesta ai funerali di Mahsa Amini che diventano l'occasione per m… - thatalienshamim : RT @Carbohy__: La repubblica islamica dell'Iran ti uccide così se non indossi #hijab! ci sono persone al mondo che possono aiutarci? Ci s… - binz61 : RT @LiaQuartapelle: Mahsa Amini muore in Iran, uccisa dalle botte della polizia che la ha arrestata perché portava male il velo. Al suo fun… -