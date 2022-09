Volley, dove giocheranno gli azzurrini delle Under che hanno dominato in estate. In Superlega si crede poco nei nostri giovani (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Italia ha dominato gli Europei giovanili andati in scena durante l’estate, trionfando tra gli Under 22 e gli Under 18. Si andrà a caccia del tris con la Under 20 che sarà in campo la prossima settimana, dopo che la Nazionale maggiore ha conquistato i Mondiali. Ma dove giocheranno gli azzurri che hanno giganteggiato a livello giovanile? Nel massimo campionato italiano si crede poco ai nostri giovani talenti… Paolo Porro è tra i nomi di maggiore spicco tra gli Under 22, ha già convinto in Superlega e sarà ancora titolare a Milano in diagonale con il francese Jean Patry. Ci sarà spazio nel sestetto base nel massimo ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Italia hagli Europeili andati in scena durante l’, trionfando tra gli22 e gli18. Si andrà a caccia del tris con la20 che sarà in campo la prossima settimana, dopo che la Nazionale maggiore ha conquistato i Mondiali. Magli azzurri chegiganteggiato a livellole? Nel massimo campionato italiano siaitalenti… Paolo Porro è tra i nomi di maggiore spicco tra gli22, ha già convinto ine sarà ancora titolare a Milano in diagonale con il francese Jean Patry. Ci sarà spazio nel sestetto base nel massimo ...

