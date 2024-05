Latte adulterato Tre Valli - le sorelle che hanno denunciato | Fotografie e vide - ecco le prove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 10 maggio 2024) Pesaro, 10 maggio 2024 – “Siamo solo due operaie con un mutuo da pagare: però ci siamo messe lo stesso contro il gigante che sembrava intoccabile". Sonia e Francesca Gori, 46 e 49 anni, le duedi Colli al Metauro ed ex dipendenti di Fattorie Marchigiane,deciso di uscire dalla penombra. La prima volta che le avevamo incontrate e che ci avevano raccontato il contenuto dell’esposto presentato lo scorso giugno per stalking sul posto di lavoro ci avevano chiesto di non comparire: "Mettete solo le nostre iniziali, ci fa meno brutto". Ieri invece, con la sicurezza di chi ha la convinzione delle proprie ragioni, al raccontoaggiunto anche le immagini cheraccolto durante gli anni di lavoro al caseificio.presentato, per il tramite dell’avvocato Michele Accardi, un esposto: le ...