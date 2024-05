La Tari scomparsa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Possibile che il Comune di Bologna non invii con un certo anticipo la cartella per il pagamento della? Se va bene forse ti arriva gli ultimi giorni di giugno. La prima rata dell'imposta scade il 30 giugno. Telefonando agli uffici comunali gli addetti non sanno dire se arriverà o meno,ti informano che sono state spedite tutte. Armando Palmia

È stato depositato questo pomeriggio l'emendamento del governo al decreto Superbonus, all'esame della commissione Finanze del Senato, che prevede il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2024 del termine per i Comuni per approvare i piani ...

Approvata la nuova Tari. La tassa sui rifiuti sale del 3,15 per cento - Approvata la nuova tari. La tassa sui rifiuti sale del 3,15 per cento - Il provvedimento è passato in consiglio comunale con i voti della maggioranza. Il delegato al bilancio Del Soldato: "È la variazione più bassa in tutta la Versilia".

Come funziona il Bonus TARI: il decreto non c’è e a decidere sono i Comuni - Come funziona il Bonus tari: il decreto non c’è e a decidere sono i Comuni - Il bonus legato alla tari è un’agevolazione che permette alle famiglie in possesso di requisiti specifici di beneficiare di una riduzione della cifra per liquidarla. Ma il tutto è demandato al Comune ...