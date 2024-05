Frosinone-Inter - Di Francesco a specchio? La scelta in formazione

(Di venerdì 10 maggio 2024), stasera alle 20.45, vedrà Dicercare altri punti salvezza per i giallazzurri. Inpossibile una conferma già vista per gran parte della stagione. IL CAMBIO – Perdi oggi si può vedere la squadra di Eusebio Dicon un modulo praticamente a: 3-4-2-1, contro il 3-5-2 classico di Simone Inzaghi. Di norma, i giallazzurri si schiererebbero con il 4-3-3, ma piu volte in stagione il tecnico si è adattato agli avversari spaziando tra difesa a tre e a quattro. Cambierà qualcosa a livello di posizioni, con Marco Brescianini che nelle ultime partite era quasi un attaccante ma che ora va a giocare nei due di centrocampo conGelli. Questo anche per la squalifica di Enzo ...

Frosinone-Inter è la sfida in programma domani (venerdì 10 maggio) alle ore 20.45, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco , che ha presentato il match in conferenza stampa, è in piena lotta salvezza: di ...

Frosinone-Inter sarà l’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A, squadre in campo alle 20:45 allo stadio Benito Stirpe. pochi dubbi di formazione per Eusebio Di Francesco . Il tecnico dei ciociari confermerà il modulo a specchio con i ...

La decisione sorprendente di Inzaghi per la gara col Frosinone - La decisione sorprendente di Inzaghi per la gara col Frosinone - ma Di francesco avrà diverse assenze pesanti, dallo squalificato Barrenechea all’infortunato Romagnoli passando Kalaj, Oyono e il lungodegente Turati. Probabile 3-4-1-2 con Brescianini, finito anche ...

LIVE Frosinone-Inter: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta - LIVE frosinone-inter: tabellino, formazioni, pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta - Venerdì 10 maggio alle ore 20:45 si gioca frosinone-inter, match valido per la 36° giornata del campionato di Serie A.

Frosinone-Inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - frosinone-inter: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La 36a giornata di Serie A si aprirà con il match del Benito Stirpe tra Frosinone e Inter. I nerazzurri neo campioni d'Italia vogliono chiudere in bellezza il campionato, dopo il ...