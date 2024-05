I Neet in provincia di Bergamo nel 2023

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 10 maggio 2024) I, acronimo di Not in education, employment or training, sono i giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano perché disoccupati o inattivi, né partecipano a corsi di istruzione o formazione professionale. I dati suiprovengono dall’indagine campionaria sulle Forze di lavoro condotta annualmente da Istat. L’interpretazione di questi dati richiede particolare cautela sia per la maggiore imprecisione statistica dei risultatili dell’indagine campionaria sia per la transitorietà che talvolta caratterizza la condizione di, che spesso costituisce un aspetto fisiologico del periodo di passaggio tra scuola e lavoro o tra un impiego e l’altro. Nella media dell’anno, secondo gli ultimi microdatili Istat forniti da Unioncamere Lombardia, i ...