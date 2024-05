Calciomercato Torino - idea Praet per la trequarti? I tifosi provano a convincerlo così

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilparte da Dennis, il punto sulla trattativa e come isperano di convincere il belga al ritorno in granata Il mercato al contrario. No, non è il titolo di un film né tantomeno l’incipit di un libro, per quanto in ambo i casi ci potrebbe calzare benissimo a pennello. Si