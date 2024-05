I peggiori gol presi dal Brighton

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ci sono poche squadre al mondo che stanno avendo un 2024 peggiore di quello del. L’ultima, inaspettata, vittoria contro l’Aston Villa ha chiuso una striscia spaventosa di 10 partite, in cui la squadra di De Zerbi ne aveva vinta solo un’altra, contro il Nottingham Forest, per 1-0. Autore del gol vittoria: Andrew Omobamidele, difensore del Nottingham Forest che sul primo palo ha anticipato l’uscita con i pugni del portiere e ha messo il pallone nella sua porta. Per il resto: quattro sconfitte, due pareggi, appena due gol segnati, di cui un altro su autorete. Da quella vittoria striminzita contro il Nottingham Forest, ilha creato la miseria di 5.33 xG, meglio solo del Wolverhampton, e peggio di squadre come il Luton o l’Everton, che lottano per non retrocedere o comunque giacciono in fondo alla classifica. La squadra di De Zerbi, dopo ...

Milan, su Lopetegui hanno vinto i tifosi: dopo il no allo spagnolo ci sono De Zerbi, Fonseca e Van Bommel in corsa - ... Roberto De Zerbi che, quest'anno, non ha ripetuto l'exploit della scorsa stagione al Brighton. ... Poi Fonseca e Van Bommel sarebbero peggiori di Lopetegui" sostiene Verità Rossonere. E spunta anche la ...

Back to Black e i 10 biopic più controversi di sempre (classificati) - L'attrice inglese, originaria di Brighton, si è "allenata come un'atleta" per affinare la sua ugola e imparare a cantare come l'ultima, grande voce del XXI secolo. Ma questo non è bastato a placare ...