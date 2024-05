Il Btp Valore chiude con una raccolta oltre gli 11 miliardi

(Di venerdì 10 maggio 2024) La quarta edizione del Btpcon 11,2raccolti. L'ultimo giorno di collocamento ha registrato una domanda pari a 970 milioni per 34.857 contratti. L'emissione, con scadenza maggio 2030, prevede cedole trimestrali e tassi minimi garantiti annui del 3,35%, dal primo al terzo anno, e del 3,90%, dal quarto al sesto anno, e un premio finale pari allo 0,8% del capitale investito.

