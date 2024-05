Cosa succede al corpo quando si smette di bere troppo alcol

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Il consumo dipuò causare morte prematura e oltre 200 malattie tra cui sette tipi di cancro, disturbi neuropsichiatrici, malattie cardiovascolari, cirrosi epatica e diverse malattie infettive»: si leggono proprio queste parole nell’annuale rapporto sul consumo diin Italia dell’Istituto Superiore di Sanità. Se ci pensiamo anche solo un secondo con razionalità, probabilmente non ci esporremmo a nessuna sostanza così pericolosa per la nostra salute, un piccolo veleno legato in modo diretto a 40 patologie e in modo parziale a oltre 200. Eppure, nel 2022 si stima che almeno 36 milioni di italiani sopra agli undici anni abbia bevuto dell’, con una prevalenza fra gli uomini, ma trend in crescita, ad esempio nel consumo di birra, fra le donne. Non siamo da soli: proprio nell’area che comprende i paesi europei, secondo l’OMS, ...