(Adnkronos) – "Noi siamo all'università in questo momento per presentare il Festival del Lavoro , proprio per parlare con la futura classe dirigente del Paese , con la futura classe imprenditoriale, con i prossimi lavoratori. Quindi per orientarli, ...

Futuro Festival, a Roma l'evento di danza e cultura contemporanea - Roma, 10 mag. (askanews) - Dal 17 al 26 maggio torna futuro festival - festival Internazionale di danza e cultura contemporanea. La ...

ASviS e ECCO a Gentiloni: più investimenti per la transizione climatica a vantaggio di tutti - Roma – Il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Paolo Gentiloni ha aperto oggi l'evento "Europe's Future: Investing ...

Torna "FAI un giro in villa", Festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta, dal 12 maggio - Riparte in Veneto, nei mesi di maggio e giugno, "FAI UN GIRO IN VILLA", festival Laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dai Gruppi FAI Giovani della regione in collaborazione con la Presid ...