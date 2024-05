(Di venerdì 10 maggio 2024)(Pavia), 10 maggio 2024 – “Signora, abbiamo rilevato unadi gas, dobbiamo provvedere a effettuare un controllo”. Due malviventi attorno alle 10,30 di oggi si sono presentati nel più classico dei modi alla porta di una coppia diche vive in viale Beatrice d’Este. Il primo che ha suonato il campanello si è spacciato per tecnico della compagnia del gas, mentre il secondo per dare credibilità al presunto problema che si era verificato, ha detto di essere un carabiniere. Di fronte a un ‘operatore delle forze dell’ordine’ gliche hanno tra i 75 e gli 80 anni si sono fidati e hanno consentito ai due malfattori di entrare in casa dove, mentre uno distraeva i proprietari andando alla ricerca delladi gas che non c’era, l’altro trovava qualche migliaio di ...

Telgate . dopo aver causato un incidente si è dato alla fuga , ma è stato inseguito dagli agenti che lo hanno fermato scoprendo come egli fosse in possesso di una patente di guida falsa . È successo mercoledì 27 marzo a Telgate , nella Bassa ...

Falsa fuga di gas, anziani derubati a Vigevano: truffatori arraffano migliaia di euro - falsa fuga di gas, anziani derubati a Vigevano: truffatori arraffano migliaia di euro - Viale Beatrice D’Este, nei panni di un tecnico del gas e di un carabiniere i due malviventi sono riusciti a carpire la fiducia delle vittime e a entrare in casa per mettere a segno il colpo ...

MEDIGLIA I falsi tecnici dell’acqua non ingannano la 90enne - MEDIGLIA I falsi tecnici dell’acqua non ingannano la 90enne - I truffatori, di fronte alla determinazione dell’anziana, hanno scelto la via della fuga, lasciando la scena senza aver portato a termine il loro piano, probabilmente quello di portare via l’oro ...

Maysoon Majidi e Marjan Jamali: così lo stigma dello “scafista” condanna le donne in fuga dall’Iran - Maysoon Majidi e Marjan Jamali: così lo stigma dello “scafista” condanna le donne in fuga dall’Iran - Si tratta di un meccanismo affinato da tempo, ma reso negli ultimi anni ancora più ingiusto e lontano dalle garanzie promesse dal nostro stato di diritto, perché il governo oggi in carica ha scelto ...