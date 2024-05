Milano - 72 bare davanti alla Scala | Bisogna introdurre il reato di omicidio sul lavoro VIDEO

(Di venerdì 10 maggio 2024) Un’immagine sconcertante, che rappresenta la tragedia in corso, quella strage di lavoratori che si riesce ad arrestare. Sono 72, leche sono state posizionateal Teatroe al Comune di. Settantadue così come i morti sulche la Lombardia ha registrato nel 2023 e i 41 del primo trimestre dell’anno. Un’iniziativa della Uil, che così vuole stimolare il governo e gli organi preposti ad agire al più presto affinché non si debbano ancora piangere padri di famiglia. Al flash mob in piazza,al Teatro, hanno partecipato tra gli altri il segretario generale della Uil Lombardia Enrico Vizza, il sindaco diGiuseppe Sala, il presidente dell’Ital Uil ...

