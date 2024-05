Adriana Volpe - chi è il nuovo fidanzato | Innamorarsi è un’impresa

(Di venerdì 10 maggio 2024), separata dall’ex marito Roberto Parli dal 2020 è ritornata dallo scorso gennaio in Rai dove conduce il programma Cerchiamo Te, Missione Lavoro: dopo l’addio al manager c’è unnella sua vita? Oggi la showgirl sarà ospite dell’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e vita privata alla padrona del salotto televisivo, Caterina Balivo. A seguito della fine del matrimonio lampo con Chicco Cangini durato solo quattro mesi, lasi legava a Roberto Parli imprenditore del settore immobiliare che nel 2011 la rendeva madre di Gisele. I due si erano sposati tre anni prima dell’arrivo della figlia. Con la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip i rapporti con il marito si deterioravano fino a quando poco dopo l’uscita ...

"La Ruota della Fortuna", nel 1992 Adriana Volpe partecipava come concorrente - "La Ruota della Fortuna", nel 1992 Adriana volpe partecipava come concorrente - Non solo i due "Mattei", (Renzi e Salvini), della politica italiana. A " La Ruota della Fortuna " di Mike Bongiorno, nel 1992, aveva partecipato anche Adriana volpe. Allora 19enne, la giovanissima Adr ...