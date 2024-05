La vera Martha di Baby Reindeer attacca Richard Gadd e Netflix | Li denuncio Lui è uno psicopatico

(Di venerdì 10 maggio 2024) Fiona Harvey Adesso parla lei, per smentire. La donna che ha ispirato il personaggio della stalkerdiRainder, Fiona Harvey, è pronta a tutto, persino a denunciare l’attore e il colosso dello streaming, per dimostrare la sua verità. Intervenuta ieri sera a Piers Morgan Uncensored (sotto il video dell’intervista che ha già superato le 4 milioni di visualizzazioni), la 58enne ha smentito – cadendo però in diverse contraddizioni - gli eventi della serie, annunciando che intende tutelarsi legalmente per la diffamazione subita. Per prima cosa, Fiona ha chiarito di essere uscita allo scoperto perché “i detective di internet mi hanno trovata, minacciata e quindi costretta a venire qui“. Oltre a precisare di non aver visto, ...

