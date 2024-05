Stefano Accorsi e il suo lato femminile | Ecco come mi ha segnato l’imprinting è di mia madre

(Di venerdì 10 maggio 2024) È la prima volta chesi cimenta con un personaggio realmente esistito del calibro dell’inventore e scienziato Guglielmo Marconi. L’attore è protagonista della miniserie Marconi - l’uomo che ha connesso il mondo di Lucio Pellegrini, su Rai 1 in prima serata il 20 e 21 maggio. Il viaggio, in occasione d...

Dopo la mostra arriva la serie Tv. Per il 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi la Rai fa le cose in grande. Fino a febbraio sarà visitabile la mostra allestita in via Asiago e lunedì 20 e martedì 21 maggio in prima serata su Rai1 ...

Bologna, 7 maggio 2024 - Una mini serie Rai dedicata a Guglielmo Marconi per ricordare i 150 anni della nascita del padre della telegrafia senza fili. Arriverà in prima serata su Rai 1 lunedì 20 e martedì 21 maggio e vedrà Stefano Accorsi nei panni ...

La Storia di Francesca Archibugi trionfa ai Nastri d’Argento Grandi Serie: un’analisi approfondita - La Storia di Francesca Archibugi trionfa ai Nastri d’Argento Grandi Serie: un’analisi approfondita - "La Storia" di Francesca Archibugi è un'opera di straordinaria bellezza e profondità, che cattura magistralmente la complessità del romanzo di Elsa Morante.

Nastri d'Argento Grandi Serie, Alessio Boni e Giorgio Marchesi tra i candidati - Nastri d'Argento Grandi Serie, Alessio Boni e Giorgio Marchesi tra i candidati - Boni in lizza come miglior attore protagonista per «Il metodo Fenoglio-L’estate fredda» e «La lunga notte-La caduta del Duce» ...

Il Clandestino, Edoardo Leo festeggia: per lui arriva un traguardo speciale - Il Clandestino, Edoardo Leo festeggia: per lui arriva un traguardo speciale - Edoardo Leo candidato ai Nastri d’Argento 2024 Si scaldano i motori per uno degli eventi più attesi dell’anno del mondo cinematografico ...