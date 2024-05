Cosa sta succedendo con Israele all' Eurovision

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo lo scoppio della guerra a Gaza, la partecipazione diè stata contestata. Così come la performance della sua cantante, Eden Golan, arrivata comunque in finale

In una intervista alla Cnn, il presidente Usa ha ribadito il blocco della fornitura di bombe a Israele . Una scelta che promette di complicare le relazioni con Tel Aviv e che già scuote il panorama politico interno

Giovedì 9 maggio l’ Eurovision Song Contest è andato in onda con la sua seconda semifinale : un’altra serata di grande performance e musica in cui le ultime sedici nazioni semifinaliste hanno gareggiato per accedere al gran finale programmato per ...

Eurovision 2024, la Rai mostra per errore i risultati del televoto: Israele favorita, il mistero delle percentuali. Cosa rischia la tv italiana - Eurovision 2024, la Rai mostra per errore i risultati del televoto: israele favorita, il mistero delle percentuali. cosa rischia la tv italiana - Glitter, onde, colori sgargianti e tanta energia per gli artisti che si esibiscono sul palco di Malmö, ma la più guardata è lei, la dinamica Angelina Mango Angelina Mango… Leggi ...

Teatro Regio di Torino, l'Italia vista da Mendelssohn e Strauss - Teatro Regio di Torino, l'Italia vista da Mendelssohn e Strauss - Un concerto sul fascino dell'Italia visto da Mendelssohn e Strauss è in programma al Teatro Regio di Torino il 21 maggio. A dirigerlo il maestro di fama internazionale Pinchas Steinberg. (ANSA) ...

Stop alle rinnovabili in Sardegna, Todde il 21 da Fratin - Stop alle rinnovabili in Sardegna, Todde il 21 da Fratin - La presidente della Regione Alessandra Todde incontrerà il prossimo 21 maggio a Roma il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin "per rappresentargli la grandissima ...