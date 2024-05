Katia Ricciarelli e Pippo Baudo - non si era mai saputo prima | la drammatica confessione

Una delle voci più iconiche dell’opera lirica, Katia Ricciarelli , sarà al centro delle prossime interviste condotte da Monica Setta in “Storie di donne al bivio“, in onda il 21 maggio su Rai2. La puntata promette di essere un viaggio emozionante ...

