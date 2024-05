Sui social ha superato Conte e Meloni | la storia assurda del sindaco-meme Marco Ballarini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ad aprile i suoi video hanno raccolto quasi 30 milioni di visualizzazioni. Ildi Corbetta, un piccolo centro a 30 chilometri da Milano, ha trovato la formula per attirare i giovani su TikTok. In mezzo a riferimenti a un popolare videogioco per smartphone e trend virali,parla anche di politica ai più giovani sul web.