Michele Padovano il 25 maggio nelle Marche | Grande piacere

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Unper me tornare”, parola di, da noi intercettatoultime settimane in occasione della presentazione del suo libro “Tra la Champions e la Libertà” a Senigallia. “Mi sento ormai marchigiano d’adozione”, aveva scherzato ai nostri microfoni l’ex bomber della Juventus con cui diventò Campione d’Europa nel lontano 1996., dopo essere stato protagonista venerdì 29 marzo 2024 al Ristorante Seta di San Silvestro di Senigallia (An), tornerà ancora una volta nella regione. Sabato 25, a partire dalle ore 19,30, presso Locanda Hostaria Della Posta (Castelplanio, comune della provincia di Ancona)avrà una bella storia da raccontare. ...

