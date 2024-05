Bcc Napoli-Cooperfidi Italia - un accordo all’insegna del terzo settore e dell’economia sociale

(Adnkronos) – Raggiunto un accordo di collaborazione tra l’italiana Xplora e l’ americana Sierra Lobo Inc per la fornitura di un drone antimine (RMDS) per il governo degli Stati Uniti e per il mercato del Dipartimento della Difesa. E' quanto si legge ...

(Adnkronos) – Raggiunto un accordo di collaborazione tra l’italiana Xplora e l’ americana Sierra Lobo Inc per la fornitura di un drone antimine (RMDS) per il governo degli Stati Uniti e per il mercato del Dipartimento della Difesa. E' quanto si ...

«Siamo i primi in Italia a porta re come Comune un progetto strutturato di educazione affettiva e sessuale nelle scuole superiori . Speriamo che altre città ci seguano, noi guardiamo all’ Europa »: con queste parole Martina Riva, assessora allo Sport, ...

Valorizzazione del patrimonio pubblico: c’è l’accordo per la progettualità - Valorizzazione del patrimonio pubblico: c’è l’accordo per la progettualità - Riqualificazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico, statale e comunale, è stato firmato l’accordo per una progettualità condivisa tra ...

Dai primi ai dolci: i prodotti di Casa Artusi saranno nei banchi gastronomia dei supermercati della margherita - Dai primi ai dolci: i prodotti di Casa Artusi saranno nei banchi gastronomia dei supermercati della margherita - È stato siglato nei giorni scorsi un accordo tra Casa Artusi, attraverso la sua società benefit di marketing artusiano SmArt, e Commercianti Indipendenti Associati Conad che prevede la concessione a C ...

Calcio, Copa America 2024 in Diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite Live - Calcio, Copa America 2024 in Diretta TV su Sportitalia | Tutte le Partite Live - E’ stato rinnovato l’accordo tra TIM e Warner Bros ... su Sky e in streaming su NOW INTERNAZIONALI BNL D’italia ATP MASTERS 1000 E WTA 1000 SU SKY OLTRE 500 ORE LIVE TRA MATCH, INTERVISTE E ...