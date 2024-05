Adriana Volpe - chi è l’ex e ultimo marito Roberto Parli | Con lui ho vissuto l’inferno con minacce e maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024)di, imprenditore di successo ed esperto di immobili. Una vita professionale lontana dal mondo dello spettacolo, ma balzato agli onori della cronaca nel 2021 per via della brusca separazione dalla conduttriceera già noto nel suo ambito professionale, ma lo è diventato anche al grande pubblico quando ha sposatonel 2008 dopo un incontro romantico. Nel 2011 la coppia ha accolto in famiglia la figlia di Gisele, la loro prima figlia. Per lasi tratta del secondo matrimonio dopo le nozze con Chicco Cangini nel 2000, durate soltanto quattro mesi. La storia d’amore frae laè sempre ...